Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 6 мая. Биржевой курс доллара на открытии сессии Московской биржи в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Так, американская валюта потеряла две копейки и торгуется на уровне 74,84 рубля за доллар. Европейская валюта тем временем выросла на 12 копеек — до 90 рублей за евро.

Факторы, указывающие на дальнейшее укрепление российской национальной валюты, перечислил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В ходе торгов в среду рубль успешно укрепился на фоне подорожания нефти — цена на марку Brent обновила семинедельные минимумы. Еще один фактор — разворот монетарной политики Центробанка РФ. Инвесторы показывают уверенность в российской валюте, что может вызвать падение курса доллара до 72,5 рубля, а евро — ниже 88 рублей.