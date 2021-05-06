«Этот день в истории». Что произошло 6 мая, праздники, факты, люди

Ровно 335 лет назад Российское царство и Речь Посполитая заключили «Вечный мир». Договор позволил прекратить противостояние двух держав и закрепить за нашей страной новые территории.

А представители христианского мира в этот день чтят память святого Георгия Победоносца. Изображение великомученика знакомо каждому гражданину РФ: именно его подвиг (поединок со змеем) изображен на гербе нашего государства.

6 мая звание «городов-героев» получили Мурманск и Смоленск. Населенные пункты удостоились почетного статуса в 1985 году.

Кто из известных личностей родился в этот день и другие интересные факты — в новом выпуске программы «Этот день в истории».