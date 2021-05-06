NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США

Вашингтон, 6 мая. Москва повергла в шок Вашингтон, неожиданно представив мощные бомбардировщики М-4. Американцы даже подумали о массовом производстве разработки для нанесения ударов по США.

Советский Союз долгое время не имел в своем арсенале реактивных бомбардировщиков. Чего не скажешь, например, о британских или американских военно-воздушных силах. Кроме того, самолеты ВВС США, которые находились в Европе, могли спокойно долетать до СССР, что стало проблемой для Москвы.

В связи с этим специалисты ОКБ Мясищева начали работу над бомбардировщиком М-4, который смог бы поражать цели в Европе и США. Эта разработка застала врасплох Вашингтон, передает издание The National Interest (NI). Эксклюзивный перевод статьи представила «ПолитРоссия».

«Публичный дебют М-4 состоялся во время ежегодного первомайского парада в 1954 году. Соединенные Штаты были застигнуты врасплох — они ничего не знали о проекте советского реактивного бомбардировщика», — отмечают авторы NI.

Американская разведка не смогла ничего узнать о новой разработке. Через год страх перерос в панику, так как Вашингтон был уверен, что Москва начала массовое производство бомбардировщика, способного наносить удары по территории США. Позже эта информация не подтвердилась.

Советский Союз оставил богатое наследство для России, в том числе бесценную коллекцию ракет, которые не имеют себе равных даже сейчас. Такое мнение выразил автор National Interest, напомнив о ракете «Сармат».