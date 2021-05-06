Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 09:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:30
Происшествия
В Набережных Челнах устранили аварию на подстанции
09:29
Армия
Бойцы ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе
09:27
Видео
Протестующие пошли на штурм Конгресса Колумбии. События дня
09:26
Политика
Кулеба заявил о «попытках» России контролировать Азовское море
09:20
Армия
Модифицированные МиГ-35 смогут использовать любое авиационное оружие
09:20
Общество
Петербуржцев предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков 6 мая
09:13
Общество
«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей
09:02
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
09:00
Общество
Вассерман объяснил, почему отношения США и КНР не дойдут до Карибского кризиса
09:00
Общество
Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
08:59
Армия
NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США
08:57
Общество
Как вакцина времен СССР защищает от COVID-19, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:53
Общество
Первая платформа для управления коллективным иммунитетом разработана в РФ
08:51
Общество
Водителям рассказали о возможности оспорить выписанный в непогоду штраф
08:49
Происшествия
Борт Москва — Екатеринбург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира
08:47
Общество
Выдачи кредитов на автомобили в России побили исторический рекорд
08:46
Происшествия
Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области
08:41
Общество
Голосование за объекты благоустройства продолжается в Приморском крае
08:41
Общество
Врач-кардиолог Соколов напомнил об опасности игнорирования одышки
08:40
Общество
Китайские врачи раскрыли опасность отсутствия боли при камнях в почках
Все новости

NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США

  /   Обновлено: 06 мая 2021 09:00
Армия
NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США
wikipedia.org  /  Boris Vasiljev / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 6 мая. Москва повергла в шок Вашингтон, неожиданно представив мощные бомбардировщики М-4. Американцы даже подумали о массовом производстве разработки для нанесения ударов по США.

Советский Союз долгое время не имел в своем арсенале реактивных бомбардировщиков. Чего не скажешь, например, о британских или американских военно-воздушных силах. Кроме того, самолеты ВВС США, которые находились в Европе, могли спокойно долетать до СССР, что стало проблемой для Москвы.

В связи с этим специалисты ОКБ Мясищева начали работу над бомбардировщиком М-4, который смог бы поражать цели в Европе и США. Эта разработка застала врасплох Вашингтон, передает издание The National Interest (NI). Эксклюзивный перевод статьи представила «ПолитРоссия».

«Публичный дебют М-4 состоялся во время ежегодного первомайского парада в 1954 году. Соединенные Штаты были застигнуты врасплох — они ничего не знали о проекте советского реактивного бомбардировщика», — отмечают авторы NI.

Американская разведка не смогла ничего узнать о новой разработке. Через год страх перерос в панику, так как Вашингтон был уверен, что Москва начала массовое производство бомбардировщика, способного наносить удары по территории США. Позже эта информация не подтвердилась.

Советский Союз оставил богатое наследство для России, в том числе бесценную коллекцию ракет, которые не имеют себе равных даже сейчас. Такое мнение выразил автор National Interest, напомнив о ракете «Сармат».

бомбардировщик м-4 national interest
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 60777 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 55255 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 48392 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 34310 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 31264 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Армия / NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США
Рейтинг@Mail.ru