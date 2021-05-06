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Как вакцина времен СССР защищает от COVID-19, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 09:26
Общество
Как вакцина времен СССР защищает от COVID-19, обсудят в медиацентре «Патриот»
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

В четверг, 6 мая, в 14:00 в медиацентре «Патриот» специалисты расскажут, может ли вакцинация еще советской прививкой от полиомиелита защитить от коронавируса.

Специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук сделали сенсационное заявление: живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сообщил журналистам генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Ученые ранее высказывали мнение о том, что россияне и жители стран бывшего Восточного блока защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. При этом еще в 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сейчас проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

Вирусологи, врачи-эпидемиологи, ученые расскажут читателям ФАН и Медиагруппы «Патриот» о своем отношении к этой сенсационной новости.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия вакцина коронавирус
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