Первая платформа для управления коллективным иммунитетом разработана в РФ

Москва, 6 мая. Россия разработала первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Платформа разработана на базе искусственного интеллекта.

Она помогает в предупреждении вспышек заболевания COVID-19. Как заявляют создатели, с помощью новинки также удастся сократить объем новых случаев заболевания более чем в два раза.

В систему нужно вносить информацию о здоровье работников (результаты COVID-тестов, данные о вакцинации) и зараженных коронавирусом. В обязательном порядке учитывают индивидуальные ограничения сотрудников, пишет RT. Платформа уже начала использоваться в пилотном режиме на заводах «СЛК Цемент».

Коллективный иммунитет к коронавирусу может ликвидировать распространение заболевания в России уже осенью этого года. Иммунная прослойка к COVID-19 в государстве на данный момент сформирована на десять процентов, сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.