Водителям рассказали о возможности оспорить выписанный в непогоду штраф

Москва, 6 мая. Выписанный дорожной камерой штраф в непогоду можно оспорить и не оплачивать. Такие выводы сделали журналисты, опираясь на приказ Минтранса 2019 года.

В приказе говорится о том, что водителей не должны штрафовать за нарушение правил дорожного движения, если они зафиксированы дорожной камерой в непогоду. На этапе создания постановления подобные снимки нужно отбраковать, передает издание «Популярная механика» со ссылкой на ГИБДД.

Если штрафы все-таки прислали, то заниматься его отменой предстоит водителю. Для этого в течение десяти дней с момента получения уведомления нужно обратиться в подразделение ГИБДД. При отсутствии разметки на фотографии, постановление будет отменено.

Чаще всего штрафы назначают водителям, которые нарушают ПДД при хорошей погоде. Тех, кто регулярно превышает допустимую скорость, предлагают посадить на 15 суток, а автомобили обозначить специальными знаками.