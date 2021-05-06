Борт Москва — Екатеринбург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира

Пермь, 6 мая. Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет вынужденно приземлился в Перми. Соответствующее решение было принято пилотом из-за плохого самочувствия пассажира.

Согласно информации СМИ, на плохое самочувствие пожаловался 72-летний пассажир. Пилот запросил разрешение на посадку в пермском аэропорту Большое Савино. На момент прибытия медиков пожилой мужчина скончался. Предварительно установлено, что у него произошел сердечный приступ.

Экстренная посадка самолета в Перми была совершена в 01:01 (03:01 по московскому времени). Уже в 02:50 (04:50 по московскому времени) воздушное судно продолжило полет в Екатеринбург.

В Мурманске из-за пассажира-шутника эвакуировали целый аэропорт. Во время досмотра сотрудниками воздушной гавани житель Башкирии пошутил о наличии у него взрывного устройства.