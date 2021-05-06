Украинцы предрекли Зеленскому «политическую смерть»

Сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский находится в патовой ситуации из-за Минских соглашений по разрешению ситуации в Донбассе. Об этом рассказала украинский политик Елена Бондаренко.

В Министерстве иностранных дел Германии назвали Минские соглашения основой урегулирования конфликта в Донбассе. Так дипведомство ФРГ ответило на слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о возможном изменении формата переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью отказываться от договоренностей не нужно, но некоторые пункты следует обновить.

«Германия вместе с Францией по-прежнему прилагает усилия в «нормандском формате», чтобы достигнуть дальнейшего прогресса в реализации решений саммита в Париже. Путеводной нитью в наших усилиях остается полная реализация Минских соглашений», — отметили в МИД Германии.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений приведет «к резне в Донбассе». Он считает, что Владимир Зеленский пользуется нарративами, придуманными еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы, давайте, забираем границу, а дальше и выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», — отметил глава ДНР.

dpsu.gov.ua / Государственная пограничная служба Украины

В свою очередь украинские эксперты утверждают, что минские договоренности не выполняются как раз по вине киевской власти. Так, например, журналист, военный и политический эксперт Юрий Дудкин напомнил, что в 2015 году, когда Верховная рада пыталась предоставить Донбассу особый статус, под зданием парламента произошел взрыв, который устроил украинский националист. Поэтому, считает он, именно Украина делает все, чтобы не выполнять «Минск-2».

«К разрешению ситуации в Донбассе приклеиваются США. Не понимаю, каким боком к Минским соглашениям причастны США? А теперь по поводу того, почему договоренности не работают. Во-первых, конфликт на украинской территории, во-вторых, Киев не хочет выполнять соглашения. Когда летом в 2015 году были предприняты попытки принять закон об особом статусе Донбасса, Верховную раду забросали боевыми гранатами, в результате чего погибли четверо военнослужащих Нацгвардии Украины. Напомню, что это произошло в центре Киева, а не в Донбассе. Вы забыли об этом? Кто бросал гранаты — ДНР? Нет. Если бы поэтапно выполнялась «формула Штайнмайера», уже все было бы хорошо», — указал он.

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А вот бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко считает, что если президент Украины Владимир Зеленский не выполнит Минские соглашения, то его настигнет политическая смерть.

«Я не думаю, что Зеленский будет выполнять договоренности. Он же понимает, что для него выполнение Минских соглашений — это политическая смерть. Его хоть так, хоть так ждет политическая смерть. Либо накажут США за невыполнение минских договоренностей, либо мы здесь сами разберемся на выборах. К сожалению для Зеленского, к счастью для нас — у него сложилась патовая ситуация. Либо он выполнит Минские соглашения и приведет страну к миру, либо их невыполнение приведет к концу его политической карьеры», — резюмировала Елена Бондаренко.

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