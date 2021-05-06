Выдачи кредитов на автомобили в России побили исторический рекорд

Москва, 6 мая. Россиянам в марте выдали автокредиты на сумму 77,9 млрд рублей. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Этой весной до 78 тыс. единиц увеличилось количество выданных ссуд на покупку транспортного средства. Резкий спрос граждан на покупку автомобиля в кредит привел к тому, что портфель автокредитов российских банков обновил всевозможные рекорды. По итогам марта объем вырос до 915 млрд. рублей, а количество ссуд — до 1,6 млн. единиц. Долги граждан по кредитам на май текущего года составляют 56,6 млрд. рублей, пишет РИА Новости.

Недавно жительница Петербурга поверила аферистам и взяла для них кредиты на сумму 720 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности преступников.