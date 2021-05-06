Голосование за объекты благоустройства продолжается в Приморском крае

Владивосток, 6 мая. Более 50 жителей Приморья проголосовали за благоустройство парковых зон и площадей в рамках проекта «Жилье и городская среда». Скоро будут известны промежуточные итоги голосования.

Наибольшее число голосов получили Владивосток, Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Находка. Голосование проходит на платформе 25.gorodsreda.ru. Приморцы могут выбрать из более 40 предложенных вариантов, расположенных на территории 12 муниципалитетов. Еще в шести муниципалитетах проводится голосование за дизайн-проекты территорий, запланированных к реконструкции в 2022 году

Голосование продлится до 30 мая. Победители будут благоустроены в следующем году. Уже сейчас в муниципалитетах приводят в порядок объекты нацпроекта текущего года. Благоустройство придомовых и общественных территорий осуществляется в рамках краевой программы «1000 дворов».

Правительство Приморья выделит средства на путевки в летние лагеря для детей-инвалидов и несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего будет куплено 4 666 таких путевок.