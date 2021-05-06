Врач-кардиолог Соколов напомнил об опасности игнорирования одышки

Москва, 6 мая. Одышка может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Об опасности этого признака рассказал врач-кардиолог Денис Соколов.

Нередко одышка возникает и во время заболевания легких. И при сердечно-сосудистых проблемах, и при заболевании легких одышка может спровоцировать легочную гипертензию. Если она все же развилась, то возникает опасность поражения правой стороны сердца, передает Nation News. Именно поэтому при появлении одышки необходимо сразу же обратиться к специалисту.

Кардиологи также предупреждали и о неожиданных признаках гипертонии. Так, на этот недуг могут указывать одышка, повышенная утомляемость, тошнота, раздражительность и даже приливы жара к лицу.