Китайские врачи раскрыли опасность отсутствия боли при камнях в почках

Пекин, 6 мая. Мочекаменная болезнь не всегда сопровождается болью, однако в этом заключается ее главная опасность. Китайские врачи рассказали, с чем связана тяжесть данного заболевания.

Явные симптомы на ранней стадии мочекаменной болезни могут не проявляться. Несмотря на это камни в почках могут увеличиваться и раздражать слизистую, вызывая воспаления и различные инфекции. Длительная закупорка мочевыводящих путей камнями грозит нарушением функции почек и их повреждениям. В некоторых случаях даже могут возникать опухоли.

Не стоит придерживаться принципа «поболело, прошло и ладно». При возникновении каких-либо неприятных ощущений в почках необходимо обратиться к специалисту, так как боль может и затихнуть, но камни останутся.

Врач рассказал, что проблему с почками можно выявить с помощью большого пальца ноги. Сигналом о заболевании может стать внезапная боль в пальце посреди ночи.