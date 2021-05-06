Народный артист Иван Краско собрался в ЗАГС в пятый раз на 91-м году жизни

Санкт-Петербург, 6 мая. Звезда кино Иван Краско в свои 90 лет может вступить в брак со своей поклонницей Натальей Смыковой. По словам новой избранницы артиста, они познакомились в театре.

Женщина рассказала СМИ, что уже два года общается с Краско, но романтические отношения между актером и любительницей его спектаклей завязались только прошлой зимой. «Толчком» стала болезнь артиста, который заразился коронавирусом. Наталья регулярно посещала Ивана в санатории, где он проходил реабилитацию.

Невские Новости / Степан Яцко

Смыкова считает, что Краско интересный мужчина, однако ему не очень везло в семейной жизни последние годы. По мнению женщины и Иван, и она заслуживают чего-то большего.

Потенциальная супруга артиста окружила своего избранника заботой и любовью. Женщина подчеркнула, что ее цель — любимый мужчина рядом и уют в доме.

«Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Но некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада», — призналась Наталья.

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