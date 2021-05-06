Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области

Тула, 6 мая. Страшную находку изучают следователи в Тульской области.

Как стало известно ФАН, на территории бывшего дома инвалидов в селе Велье-Никольское Чернского района обнаружены скелетированные останки человека. Трупу, по предварительным оценкам, не менее десяти лет.

«Проводится проверка, пока делать какие-то выводы преждевременно», — сообщила ФАН старший помощник руководителя СУСК России по Тульской области Зинаида Каминская.

По скелетированным фрагментам такой давности сложно говорить о признаках преступного деяния. Следственным органам и правоохранителям предстоит разобраться в истории появления человеческих останков.

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Туле пьяные хулиганы стреляли по подросткам. В качестве оружия они использовали автомат для страйкбола.