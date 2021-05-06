Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:30
Происшествия
В Набережных Челнах устранили аварию на подстанции
09:29
Армия
Бойцы ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе
09:27
Видео
Протестующие пошли на штурм Конгресса Колумбии. События дня
09:26
Политика
Кулеба заявил о «попытках» России контролировать Азовское море
09:20
Армия
Модифицированные МиГ-35 смогут использовать любое авиационное оружие
09:20
Общество
Петербуржцев предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков 6 мая
09:13
Общество
«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей
09:02
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
09:00
Общество
Вассерман объяснил, почему отношения США и КНР не дойдут до Карибского кризиса
09:00
Общество
Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
08:59
Армия
NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США
08:57
Общество
Как вакцина времен СССР защищает от COVID-19, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:53
Общество
Первая платформа для управления коллективным иммунитетом разработана в РФ
08:51
Общество
Водителям рассказали о возможности оспорить выписанный в непогоду штраф
08:49
Происшествия
Борт Москва — Екатеринбург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира
08:47
Общество
Выдачи кредитов на автомобили в России побили исторический рекорд
08:46
Происшествия
Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области
08:41
Общество
Голосование за объекты благоустройства продолжается в Приморском крае
08:41
Общество
Врач-кардиолог Соколов напомнил об опасности игнорирования одышки
08:40
Общество
Китайские врачи раскрыли опасность отсутствия боли при камнях в почках
Все новости

Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области

Происшествия
Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Тула, 6 мая. Страшную находку изучают следователи в Тульской области.

Как стало известно ФАН, на территории бывшего дома инвалидов в селе Велье-Никольское Чернского района обнаружены скелетированные останки человека. Трупу, по предварительным оценкам, не менее десяти лет.

«Проводится проверка, пока делать какие-то выводы преждевременно», — сообщила ФАН старший помощник руководителя СУСК России по Тульской области Зинаида Каминская.

По скелетированным фрагментам такой давности сложно говорить о признаках преступного деяния. Следственным органам и правоохранителям предстоит разобраться в истории появления человеческих останков.

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Туле пьяные хулиганы стреляли по подросткам.  В качестве оружия они использовали автомат для страйкбола. 

тульская область труп происшествие страшная находка
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 60777 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 55255 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 48392 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 34310 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 31264 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Происшествия / Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области
Рейтинг@Mail.ru