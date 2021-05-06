Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Чукотским морем

Москва, 6 мая. Истребитель МиГ-31 взлетал в небо для предотвращения нарушения государственных границ России. Он сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Чукотским морем.

Соответствующую информацию передали в Национальном центре управления обороны. Российские средства контроля воздушного пространства 6 мая выявили неизвестную цель, которая приближалась к границам РФ. В связи с этим в небо поднялся Миг-31 из состава Тихоокеанского флота.

Целью оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После изменения курса воздушного судна в обратном направлении российский истребитель вернулся на аэродром. Нарушения государственной границы России в результате инцидента допущено не было.

Американский самолет-разведчик RC-135V в начале мая совершил продолжительный полет у границ России на Дальнем Востоке. Судно вылетело с авиабазы на Аляске и пролетело вдоль юго-восточного побережья Камчатки.