Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 09:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:30
Происшествия
В Набережных Челнах устранили аварию на подстанции
09:29
Армия
Бойцы ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе
09:27
Видео
Протестующие пошли на штурм Конгресса Колумбии. События дня
09:26
Политика
Кулеба заявил о «попытках» России контролировать Азовское море
09:20
Армия
Модифицированные МиГ-35 смогут использовать любое авиационное оружие
09:20
Общество
Петербуржцев предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков 6 мая
09:13
Общество
«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей
09:02
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
09:00
Общество
Вассерман объяснил, почему отношения США и КНР не дойдут до Карибского кризиса
09:00
Общество
Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
08:59
Армия
NI: «сюрприз» Москвы для Вашингтона в виде М-4 стал настоящим страхом США
08:57
Общество
Как вакцина времен СССР защищает от COVID-19, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:53
Общество
Первая платформа для управления коллективным иммунитетом разработана в РФ
08:51
Общество
Водителям рассказали о возможности оспорить выписанный в непогоду штраф
08:49
Происшествия
Борт Москва — Екатеринбург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира
08:47
Общество
Выдачи кредитов на автомобили в России побили исторический рекорд
08:46
Происшествия
Человеческий скелет десятилетней давности нашли в Тульской области
08:41
Общество
Голосование за объекты благоустройства продолжается в Приморском крае
08:41
Общество
Врач-кардиолог Соколов напомнил об опасности игнорирования одышки
08:40
Общество
Китайские врачи раскрыли опасность отсутствия боли при камнях в почках
Все новости

Подвалы и цокольные этажи домов предложили «узаконить»

Общество
Подвалы и цокольные этажи домов предложили «узаконить»
Невские Новости

Москва, 6 мая. Совет Федерации разработал законопроект, позволяющий не признавать подвалы, мансарды, цокольные и технические этажи самовольными постройками.

Документ будет отправлен на согласование премьер-министру России Михаилу Мишустину после майских праздников. Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда части жилого дома, которые были освоены инвесторами в рамках государственных программ РФ, отчуждаются в судебном порядке в пользу государства.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предлагает распространить действия законопроекта, если государственная программа РФ или программа развития жилищного строительства региона принята или разрешение на производство работ выдано после 1 января 1995 года.

Ранее Правительство РФ подготовило новый оборонный законопроект. Согласно документу, предлагается отнести к конфиденциальной информацию в области оборонной деятельности, которая не подпадает под раздел государственной тайны.

законопроект общество совет федерации
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 60777 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 55255 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 48392 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 34310 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 31264 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / Подвалы и цокольные этажи домов предложили «узаконить»
Рейтинг@Mail.ru