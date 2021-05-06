Подвалы и цокольные этажи домов предложили «узаконить»

Москва, 6 мая. Совет Федерации разработал законопроект, позволяющий не признавать подвалы, мансарды, цокольные и технические этажи самовольными постройками.

Документ будет отправлен на согласование премьер-министру России Михаилу Мишустину после майских праздников. Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда части жилого дома, которые были освоены инвесторами в рамках государственных программ РФ, отчуждаются в судебном порядке в пользу государства.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предлагает распространить действия законопроекта, если государственная программа РФ или программа развития жилищного строительства региона принята или разрешение на производство работ выдано после 1 января 1995 года.

Ранее Правительство РФ подготовило новый оборонный законопроект. Согласно документу, предлагается отнести к конфиденциальной информацию в области оборонной деятельности, которая не подпадает под раздел государственной тайны.