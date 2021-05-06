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Три передачи Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

Спорт
Три передачи Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
wikipedia.org  /  Extracted images / CC-BY-SA-4.0

Нью-Йорк, 6 мая. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За столичный клуб хет-триком отметился Ти Джей Оши (21, 29, 59-я минуты), одну шайбу забросил Ник Дауд (35). За «Рейнджерс» две шайбы забили Алексис Лафренье (42) и Морган Бэррон (59).

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал ассистентский хет-трик и набрал 21 балл в текущем сезоне (восемь голов + 13 передач). Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог парировать 31 бросок.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч по причине повреждения. Россиянин травмировался в матче с «Айлендерс» 23 апреля.

хоккей вашингтон нхл дмитрий орлов рейнджерс
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