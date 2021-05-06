Первым трансгендером-участником ОИ станет спортсменка из Новой Зеландии

, 6 мая. Первым трансгендером-участником Олимпийских Игр в Токио станет Лорел Хаббард. Она будет представлять Новую Зеландию на соревнованиях по тяжелой атлетике.

Спортсменка из Новой Зеландии еще не попала в окончательный состав своей национальной сборной, однако Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что Хаббард автоматически должна принять участие на Олимпиаде, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в правила квалификации.

Правила МОК от 2015 года позволяют мужчинам, которые стали женщинами, выступать в женской категории без операции по удалению тестикул с условием, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение минимум 12 месяцев.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал организаторов Олимпиады в Токио. Российский волейболист Максим Михайлов выразил сожаление в связи с тем, что российские болельщики не смогут посетить соревнования.