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Россия напомнила США о противоправном пребывании американских военных в Сирии

  /   Обновлено: 06 мая 2021 08:15
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Политика
Россия напомнила США о противоправном пребывании американских военных в Сирии
wikipedia.org  /  United States Army / Public Domain

Вашингтон, 6 мая. Российское посольство в США указало Вашингтону на незаконное развертывание войск на территории Сирии, что значит у Пентагона нет права критиковать легальные действия РФ в САР.

Соединенные Штаты ранее заявили, что Россия якобы нарушает механизмы предотвращения случайных столкновений двух государств. Представительство России разместило ответ на необоснованные претензии Пентагона в Twitter.

«Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является незаконным. Таким образом у США нет какого-либо права критиковать легальные действия российских ВС, которые в Сирии по приглашению сирийского правительства», — написали дипломаты РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году и продолжается до сих пор. Соединенные Штаты совместно с союзниками проводят на территории САР и Ирака операцию против террористов. Однако в Сирии США действуют без согласия властей республики. При этом в САР часть американских военных охраняет месторождения нефти, прибыль от которых частично уходят проамериканскому альянсу «Сирийские демократические силы». Официальная власть САР назвала действия Вашингтона оккупацией.

Пока США делают безосновательные обвинения, Россия продолжает миротворческую миссию в Сирии и других странах, помогая им вернуть мир и порядок на родных территориях.

Сирия россия сша
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