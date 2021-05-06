Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного антисептика

Москва, 6 мая. Роспотребнадзор советует россиянам выбирать антисептики с государственной регистрацией. Об этом говорится на сайте ведомства.

О качестве антисептика говорит наличие государственной регистрации. Ее оформляют по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Каждое средство оценивают по эффективности и безопасности.

«Если экспертиза пройдена успешно, то оформляется свидетельство о государственной регистрации, которое выдается производителю продукта», — отметили в ведомстве.

На упаковке должен быть указан номер свидетельства о госрегистрации. Перед использованием следует оценить спектр действия средства. Если его можно применять по отношению к возбудителям инфекций, то оно подойдет для борьбы с COVID-19.

Для профилактики важно, чтобы содержание спирта в кожных дезинфицирующих средствах было не менее 60-70%. В составе не должны быть агрессивные кислоты и альдегидные соединения, отметили в ведомстве.

В период пандемии важно уделять внимание гигиене рук. Для обработки кожи подойдет мыло. Мыть руки советуют в течение 40-60 секунд. Но если доступа к воде нет, то можно использовать кожные антисептики и специальные очищающие салфетки.