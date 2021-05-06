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Экс-депутат Рады предрек Украине проблемы из-за приезда «ревизора» Блинкена

  /   Обновлено: 06 мая 2021 07:59
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине проблемы из-за приезда «ревизора» Блинкена
Prt Scr youtube.com  /  prt scr U.S. Department of State

Киев, 6 мая. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена сулит украинским властям неприятности. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский.

Бывший парламентарий назвал будущий визит главы Госдепа «ознакомительным». Он предположил, что по прошествию официального посещения Киева американские представители вернутся домой «с не очень добрым настроем» по отношению к украинским властям.

«Едет ревизор. Едет представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной», — заявил Журавский в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат Рады предрек Украине проблемы из-за приезда «ревизора» Блинкена
Global Look Press  / Al Drago/Keystone Press Agency

Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину сразу после саммита «Большой семерки». Приезд главы Госдепа запланирован на два дня.

украина сша блинкен журавский
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