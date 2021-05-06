Основатель Amazon Безос за два дня продал акции почти на 2 млрд долларов

Вашингтон, 6 мая. Акции компании Amazon были распроданы на сумму почти в 2 млрд долларов за два дня. В первый день продажи ценных бумаг принесли фирме 1,27 млрд, во второй — почти 700 млн долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос заявлял, что будет ежегодно продавать свои акции на 1 млрд долларов для финансирования своей компании по исследованию космоса Blue Origin, сообщает СNBC.

Общая сумма выручки с продажи акций составила около 1,95 млрд долларов. Представители компании не смогли прокомментировать последнюю распродажу акций CNBC.

Более того, Amazon значительно нарастил прибыль на фоне распространения коронавирусной инфекции. Доход за 2020 год превысил суммарную прибыль компании за три года до пандемии.