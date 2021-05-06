Ferrari представила кабриолет и купе с самыми мощными двигателями

Москва, 6 мая. Итальянский автобренд Ferrari представил новые модификации суперкара 812 Superfast. Новинки получили название 812 Competizione и Competizione A.

Обе модели оснащены мощным «атмосферником» V12 объемом 6,5 литра. Его производительность составляет 830 лошадиных сил при 692 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и способен разгоняться до 9,5 тысячи оборотов в минуту.

Купе оснащено алюминиевым обтекателем с габаритными воздухозаборниками, установленным на месте заднего стекла. На капоте расположилась поперечная планка из углепластика, позволяющая значительно снизить массу машины. Ferrari 812 Competizione A имеет открытый кузов типа «тарга». Кабриолет чуть медленнее купе из-за большей массы, несмотря на съемную крышу из карбона.

Автопроизводитель Fiat ранее анонсировал выход нового кроссовера. Название модели еще не выбрано, его предложили придумать поклонникам марки. Машину оснастят 1,3-литровым двигателем на 110 лошадиных сил.