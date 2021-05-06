Солисты Большого театра поставили оперу по «Дневнику Анны Франк»

Москва, 6 мая. Большой театр представит публике оперу из одного акта, которая будет посвящена Второй мировой войне.

Первый показ должен был пройти еще год назад на годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен.

Опера немецкого композитора Удо Циммермана «Белая роза» — это история о подпольной антифашистской организации, которая была создана в 1942 году студентами одного из университетов Мюнхена. Произведение получило название одного из заглавий романа немецкого антивоенного писателя Бруно Травена.

Ранее стало известно, что Большой театр отменил все зарубежные гастроли вплоть до весны 2022 года. Причиной этому стала сложная эпидемиологическая обстановка в мире.