Актер Джордж Клуни высказался о возрасте в преддверии своего юбилея

Лос-Анджелес, 6 мая. Американский актер Джордж Клуни празднует 60-летний юбилей 6 мая. Звезда фильма «От заката до рассвета» рассказал, что думает об этом возрасте.

Актер ответственно относится к благотворительности и пытается приобщить к ней своих детей. Самым младшим, близнецам, по четыре года. И когда они предлагают отдать игрушку бедным, Клуни поддерживает их решение. Правда у ребят на лицах появляется шок, пишет издание Entertainment Tonight.

«Что касается приближающегося 60-летия, то я, конечно, не в восторге, но все же это лучше, чем быть мертвым. Так что я принимаю свой возраст», — отметила кинозвезда.

Джордж Клуни любит проводить время со своими детьми Эллой и Александром. И нередко они подшучивают над супругой актера Амаль Аламуддин. Звезда Голливуда тщательно продумывает розыгрыши, а затем учит «ужасным вещам» своих наследников.