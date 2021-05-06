Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 08:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:59
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного антисептика
07:58
Общество
«Ленфильм» организует выставку на тему советской киномузыки
07:57
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине проблемы из-за приезда «ревизора» Блинкена
07:44
Экономика
Основатель Amazon Безос за два дня продал акции почти на 2 млрд долларов
07:42
Общество
Ferrari представила кабриолет и купе с самыми мощными двигателями
07:40
Общество
Солисты Большого театра поставили оперу по «Дневнику Анны Франк»
07:14
Шоу-бизнес
Актер Джордж Клуни высказался о возрасте в преддверии своего юбилея
07:11
Шоу-бизнес
Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун
07:00
Общество
Почему пора освобождать Европу от «экологического идиотизма»
06:59
Происшествия
Tesla устроила смертельное ДТП в штате Калифорния
06:51
Общество
Сочи вошел в число популярных мест отдыха у москвичей на выходные в мае
06:49
Общество
Исчезновение майнинговой фермы за 600 тыс. рублей раскрыли в Ульяновске
06:46
Общество
Сотрудники МЧС с начала года спасли 96 человек в горах
06:43
Общество
Стареть красиво: как женщинам научиться не стесняться возрастных изменений
06:42
Спорт
Сборная РФ по хоккею одолела команду Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021
06:38
Общество
Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты
06:32
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 мая
06:17
Украина
Украина получила более 4,6 миллиарда долларов от США с 2014 года
06:10
Общество
Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату
06:06
Шоу-бизнес
Актер Гарфилд отреагировал на слухи о возвращении к роли Человека-паука
Все новости

Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун

  /   Обновлено: 06 мая 2021 07:30
Шоу-бизнес
Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун
PrScr YouTube  /  Walt Disney Studios

Москва, 6 мая. Новый тизер фильма «Круэлла» появился на YouTube-канале студии Walt Disney. Российская премьера киноленты запланирована на 3 июня.

Сюжет фильма развернется вокруг главной злодейки из известного мультфильма «101 далматинец» Круэллы Де Виль. В оригинальной версии она изображается в виде неприятной и пожилой женщины. Однако в фильме ее роль исполнит молодая актриса Эмма Стоун.

Действие истории развернется в Лондоне 1970-х годов. Авторы фильма покажут историю становления злодейки из сироты по имени Эстелла в стервозную Круэллу Де Виль. Вместе с Эммой Стоун зрители увидят актеров Марка Стронга, Пола Уолтера Хаузера и других. Режиссером кинокартины стал Крейг Гиллеспи.

Netflix ранее анонсировал выход мультипликационного сериала по игровой вселенной League of Legends. Выход проекта под названием Arcane состоится на стриминговой платформе Netflix.

кино disney трейлер
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 47422 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 44132 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 43390 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 29832 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 26579 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Шоу-бизнес / Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун
Рейтинг@Mail.ru