Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун

Москва, 6 мая. Новый тизер фильма «Круэлла» появился на YouTube-канале студии Walt Disney. Российская премьера киноленты запланирована на 3 июня.

Сюжет фильма развернется вокруг главной злодейки из известного мультфильма «101 далматинец» Круэллы Де Виль. В оригинальной версии она изображается в виде неприятной и пожилой женщины. Однако в фильме ее роль исполнит молодая актриса Эмма Стоун.

Действие истории развернется в Лондоне 1970-х годов. Авторы фильма покажут историю становления злодейки из сироты по имени Эстелла в стервозную Круэллу Де Виль. Вместе с Эммой Стоун зрители увидят актеров Марка Стронга, Пола Уолтера Хаузера и других. Режиссером кинокартины стал Крейг Гиллеспи.

Netflix ранее анонсировал выход мультипликационного сериала по игровой вселенной League of Legends. Выход проекта под названием Arcane состоится на стриминговой платформе Netflix.