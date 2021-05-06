Tesla устроила смертельное ДТП в штате Калифорния

Фонтана, 6 мая. Инцидент произошел на шоссе неподалеку от Фонтаны в штате Калифорния. Электромобиль не заметил перевернувшийся на дороге грузовик и влетел в него на скорости.

За рулем Tesla находился 35-летний мужчина. В результате столкновения он скончался, сообщают СМИ. Водитель грузовика и автомобилист, который остановился рядом с перевернутой фурой, чтобы помочь, получили травмы. Двигался ли автомобиль на автопилоте или им управлял погибший, пока неизвестно.

Еще один инцидент с автомобилем Tesla недавно произошел в Китае. Девушка приобрела электрокар и попала в серьезное ДТП из-за отказа тормозов машины. После пережитой аварии китаянка устроила дебош в салоне Tesla. Она залезла на крышу машины и скандировала лозунги против компании электрокаров.