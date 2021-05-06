Сочи вошел в число популярных мест отдыха у москвичей на выходные в мае

Москва, 6 мая. Свыше 40% москвичей решили поехать на майские праздники в область, а в числе популярных городов для отдыха оказались Санкт-Петербург и Сочи.

Уехать из столицы на майские праздники решили почти 30% жителей. Подмосковье оказалось самым популярным маршрутом в первые дни месяца. В пятерке лидеров оказались Краснодарский край, Тульская, Владимирская и Калужская области, передает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора «Вымпелком».

В числе популярных городов для отдыха на майские праздники стали Санкт-Петербург (1% москвичей), Сочи (чуть менее 1%), Воронеж, Нижний Новгород и Волгоград, уточнили аналитики сотового оператора.

В период майских праздников многие россияне решили поехать на курорты Краснодарского края на фоне закрытых границ. Спрос на отдых в Геленджике вырос в 40 раз в текущем году. Аншлаг наблюдается и в других местах черноморского побережья.