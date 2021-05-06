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Исчезновение майнинговой фермы за 600 тыс. рублей раскрыли в Ульяновске

Общество
Исчезновение майнинговой фермы за 600 тыс. рублей раскрыли в Ульяновске
youtube.com  /  Genesis Mining

Ульяновск, 6 мая. Житель Марий Эл обманом завладел майнинговой фермой, которую выставил на продажу мужчина из Геленджика. Оборудование пропало в Ульяновске, куда продавец отправил товар.

Преступление произошло еще осенью прошлого года. Мужчина нашел в Сети объявление о продаже майнинговой фермы по цене почти 600 тысяч рублей. Продавец оборудования проживал в Геленджике, однако покупатель договорился на встречу в Ульяновске.

Владелец фермы согласился на условия сделки и отправился в Ульяновск. Товар мужчина отправил транспортной компанией, которая доставила оборудование раньше его приезда в город. По приходу в пункт выдачи житель Геленджика услышал, что майнинговую ферму уже забрали.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли преступление. Они выяснили, что покупатель нашел подельника, который забрал ферму по подложным документам. Правоохранители задержали обоих мужчин. Житель Марий Эл получил четыре года колонии общего режима, а его соучастника приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Суд проходил на территории Ульяновска.

В Ульяновске в конце апреля задержали членов запрещенной в России экстремистской организации АУЕ1. Участники группировки орудовали на территории Засвияжского района города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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