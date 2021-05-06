Сотрудники МЧС с начала года спасли 96 человек в горах

Москва, 6 мая. Спасатели МЧС за 2021 год смогли ликвидировать 12 аварий и спасти 96 человек, заявили в пресс-службе ведомства.

Представители МЧС заявили, что работники горноспасательных частей выполнили почти 300 профилактических обследований объектов. Всего в России пять тысяч военизированных горноспасателей МЧС. Подразделения находятся в 35 регионах, которые обслуживают порядка двух тысяч объектов — шахты, карьеры, рудники. Сотрудники МЧС также ликвидируют крупные техногенные аварии на горных предприятиях.

В середине апреля сахалинские сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые на льдине могли выйти в открытое море. В результате инцидента никто не пострадал.