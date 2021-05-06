Стареть красиво: как женщинам научиться не стесняться возрастных изменений

Москва, 6 мая. Войну против старения выиграть невозможно. Любые возрастные изменения естественны, и женщины могут научиться жить в гармонии со своим телом, написала журналист Джоанна Шредер.

Автор в колонке для Your Tango обратила внимание, что любые гормональные изменения в человеческом теле неизбежны и стыдится их ни в коем случае нельзя. Будь то появление морщин или дряблая кожа на животе. Куда важнее понять тот факт, что старение может быть красивым. А для этого, отмечает Шредер, нужно избавиться от мнения о том, что старение — это плохо и с ним нужно бороться.

Признай правду

«Фактически, это битва, которую ты никогда не выиграешь. Вы можете просто быть собой и гармонично существовать в мире», — подчеркивает Джоанна Шредер.

В первую очередь, считает автор, нужно откровенно говорить о вещах, которые происходят с возрастом. «Благодаря» индустрии красоты и фитнеса женщин пристыдили за то, что они не «идеальны», и, казалось бы, естественные вещи вдруг стали секретами.

Автор назвала «чушью» расстройства из-за лишних килограммов или потускневших волос. Женщины, которые не знают, что происходит с их телом с возрастом, могут считать, что они просто недостаточно стараются. Автор составила список изменений, которые женщины могут испытать в своем теле с возрастом.

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1. Форма тела может измениться

Это совершенно нормально, подчеркивает Шредер. Самым сложным тут может быть только выбор одежды, в которой будет удобно. Она привела в пример то, как менялось ее собственное тело. Широкие плечи и маленькая грудь в юношестве; большая грудь, потерявшая прежнюю форму, после родов. После 38 лет «талия стала меньше изгибаться», появились бедра.

«По данным The Mayo Clinic, это довольно типично, поскольку снижение уровня эстрогена может привести к тому, что женский организм откладывает больше жира на животе, даже если мы не набираем вес», — подчеркивает она.

2. Волосы и брови могут стать тоньше

Шредер подчеркивает, что это очень распространенное явление. Большинство переживают эту проблему, просто не замечая потерю густоты волос у других, считая, что только столкнулись с этой неприятностью. Врачи утверждают, что это абсолютно нормально, во всем виноваты гормоны.

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3. Кожа подмышек может обвиснуть

«Да, вы можете попытаться похудеть, но ваши руки не будут выглядеть так, как в 22 года, и это совершенно нормально. Это также может произойти с кожей на спине. Это просто жизнь, а не отражение вашего здоровья или благополучия», — пишет Шредер.

Она напомнила, что эти изменения связаны с потерей коллагена в нашем организме, а также с уменьшением общей мышечной массы.

4. Кожа живота, скорее всего, сильно изменится

Особенно это заметно, если живот сильно вырос во время беременности. Кожа также может потерять тон, изменить текстуру и стать бугристой или неровной. Это все также связано с гормональными изменениями.

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5. Живот может «складываться» по-разному

В чем причина таких изменений, автор не уверена. Но, по ее словам, это нечто большее, чем просто набор веса или появление морщин. Несомненно, это связано с коллагеном, мышечной массой и гормонами, как и все остальное.

6. Груди могут обвиснуть

Если это действительно имеет значение, можно обратиться к пластическому хирургу и изменить форму груди или увеличить ее. Но, опять же подчеркивает Шредер, это естественный процесс.

Внимательным нужно быть к своему здоровью — достаточно периодически посещать врача и проходить маммографию, чтобы избежать онкологических заболеваний, риск которых с возрастом повышается.

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7. Скорее всего, вы потеряете эластичность мышц

Из-за гормонов эластичность жировой и соединительной ткани снижается. И с этим ничего нельзя поделать, кроме как любить свое тело. Но все же не стоит забывать о постоянных упражнений, чтобы держать себя в тонусе.

8. Могут появиться пигментные пятна

Это практически неизбежно. Каждый человек на планете подвергается незащищенному воздействию ультрафиолетового света, который влияет на наши клетки даже спустя годы. Появление пигментных пятен не говорит «о чем-то плохом», в конце концов, ваша кожа работает нормально, просто в ней происходят изменения.

«Несмотря ни на что, вам следует регулярно проверять свою кожу на наличие рака кожи, это важно, поскольку раннее обнаружение значительно упрощает его лечение», — напоминает автор.

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9. Станет труднее похудеть

«Если вы заинтересованы в похудении (это ваше дело, и я не собираюсь говорить вам, что делать со своим телом — просто помните, что вам не нужно худеть, чтобы быть прекрасным и достойным любви и счастья), с возрастом будет труднее», — обращается к читательницам Шредер.

В данном случае речь идет о гормонах и метаболизме. Согласно последним исследованиям, даже те, кто остается активным, теряют мышечную массу каждые десять лет, начиная с 30-летнего возраста, заменяя ее жиром.

10. Вы можете возненавидеть свои грудные имплантаты

Автор отметила, что многие ее знакомые, решившиеся на операцию по увеличению груди в 20 лет, сейчас, будучи значительно старше, «абсолютно ненавидят свои груди». В итоге они решаются на операцию по удалению имплантов.

11. Морщины обязательно появятся

Единственным действенным способом избавится от морщин автор считает смерть. С ними можно бороться кремами и химическими пилингами, и это нормально. Можно даже решиться на серьезную пластическую операцию. Но кардинально эту проблему все равно не решить.

Автор советует обязательно пользоваться солнцезащитным кремом, но в остальном помнить, что морщины естественны, а вы по-прежнему великолепны.

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12. Губы могут стать тоньше

Некоторые люди замечают, что с возрастом их губы становятся менее полными. Это связано с потерей коллагена, а также с разрушением жировых подушечек на наших лицах.

13. Изменение либидо

Шредер советует обратиться к врачу, если такое изменение нежелательно. Поскольку снижение потенции тоже связано с гормональными изменениями, врачи смогут помочь справиться с проблемой.

14. Могут появиться новые волоски на теле и лице

«Нет, ты не гадкий. Ты нормальный, и это вызвано гормональными изменениями! Пинцет, или лазер, или просто оставьте их в покое. Твой выбор!» — обращается автор к женщинам.

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15. Станет сложнее носить красивую, но неудобную обувь

Даже те, кто привык к 10-сантиметровым каблукам, в итоге обнаруживают, что кроссовки и кеды куда удобнее. Шредер не исключает, что это связано не только с изменениями стопы или увеличением массы тела, но и с тем, что с возрастом снижается желание следовать навязанным стандартам красоты.

Подводя итог, Джоанна Шредер добавила, что тела людей будут стареть по-разному. Но главное достоинство взросления: способность избавиться от беспокойства по поводу того, что другие думают о тебе.