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Сборная РФ по хоккею одолела команду Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021

  /   Обновлено: 06 мая 2021 07:02
Спорт
Сборная РФ по хоккею одолела команду Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021
vk.com  /  СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

Фриско, 6 мая. Российские хоккеисты победили сборную Финляндии со счетом 6:5 в полуфинале чемпионата мира среди юниоров. Игра прошла в городе Фриско (Техас, США).

Среди российских спортсменов дубль в ворота противников смогли оформить Никита Чибриков (34-я и 38-я минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51). По одной шайбе на счету Даниила Лазутина (4) и Матвея Мичкова (7). За финнов отличились Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10), Йоаким Кемелл (47, 58).

Мичков реализовал 11-ю шайбу в рамках мирового турнира. Россиянин является лучшим бомбардиром первенства.

На днях россияне с треском разгромили сборную Чехии. Российская команда смогла 11 раз поразить ворота чехов.

хоккей сборная россии сборная финляндии ЮЧМ-2021
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