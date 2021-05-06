Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 07:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:59
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного антисептика
07:58
Общество
«Ленфильм» организует выставку на тему советской киномузыки
07:57
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине проблемы из-за приезда «ревизора» Блинкена
07:44
Экономика
Основатель Amazon Безос за два дня продал акции почти на 2 млрд долларов
07:42
Общество
Ferrari представила кабриолет и купе с самыми мощными двигателями
07:40
Общество
Солисты Большого театра поставили оперу по «Дневнику Анны Франк»
07:14
Шоу-бизнес
Актер Джордж Клуни высказался о возрасте в преддверии своего юбилея
07:11
Шоу-бизнес
Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун
07:00
Общество
Почему пора освобождать Европу от «экологического идиотизма»
06:59
Происшествия
Tesla устроила смертельное ДТП в штате Калифорния
06:51
Общество
Сочи вошел в число популярных мест отдыха у москвичей на выходные в мае
06:49
Общество
Исчезновение майнинговой фермы за 600 тыс. рублей раскрыли в Ульяновске
06:46
Общество
Сотрудники МЧС с начала года спасли 96 человек в горах
06:43
Общество
Стареть красиво: как женщинам научиться не стесняться возрастных изменений
06:42
Спорт
Сборная РФ по хоккею одолела команду Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021
06:38
Общество
Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты
06:32
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 мая
06:17
Украина
Украина получила более 4,6 миллиарда долларов от США с 2014 года
06:10
Общество
Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату
06:06
Шоу-бизнес
Актер Гарфилд отреагировал на слухи о возвращении к роли Человека-паука
Все новости

Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты

Общество
Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Вашингтон, 6 мая. Американские СМИ в очередной раз обратили внимание на странные оговорки президента США Джо Байдена, который, похоже привык путаться в числах и фактах.

На прошлой неделе Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль, но детали этой истории, похоже, не складываются, сообщает Fox News.

Amtrak — это американская государственная железнодорожная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками. Монополист в обслуживании пассажиров, путешествующих на дальние расстояния железнодорожным транспортом.

«Когда я стал вице-президентом, одна из газет на Капитолийском холме подсчитала, что за свою карьеру я совершил более 7000 поездок туда и обратно на Amtrak. Я думаю, что это преувеличение. Я буду полагаться на этих двух проводников… одним из них был парень по имени Анджело Негри», — заявил Байден в пятницу на мероприятии, посвященном 50-летию Amtrak.

Байден продолжил, что, занимая пост вице-президента пятый или четвертый год, вышла статья, в которой сообщалось, что он проехал 1,3 млн миль на Air Force One (Two). Секретной службе не нравилось, что Байден предпочитает железную дорогу авиаперелетам. По словам президента, его мать тогда болела и каждые выходные он ездил к ней.

«Я сел в поезд, подошел Анджело Негри, и он сказал: «Джо, детка», и схватил меня щеку, как всегда. Я думал, что его застрелят. Я серьезно. Я сказал: «Нет, нет, он друг». Он сказал: «Джо, в чем дело? 1 300 000 миль на Air Force Two? Вы знаете, сколько миль вы проехали на Amtrak?». Я сказал: «Нет, Энджи, я не знаю». Он дал мне расчет и сказал, что я проехал 1,5 млн миль по Amtrak. Дело в том, что я, вероятно, поверил бы Энджи, прежде чем поверить на слово тому, о чем говорилось в статье», — рассказал Байден.

По данным телеканала, этот комментарий президента многие СМИ оставили без внимания. Однако в словах главы Белого дома есть несколько нестыковок. Байден вступил в четвертый год своего срока на посту вице-президента примерно в 2013 году, и в некрологе Негри говорится, что он ушел из Amtrak в 1993 году, когда Байден все еще был сенатором. Между тем мать Байдена, Кэтрин Евгения Финнеган, умерла в 2010 году.

Кроме того, в офисе Байдена отметили, что он проехал 1 миллион миль на Air Force Two в 2015 году.

«Несколько месяцев назад вице-президент Джо Байден пересек отметку в миллион миль на борту Air Force Two — официального самолета вице-президента… Я хотел дать вам представление о том, как выглядели эти более чем 1 миллион миль последние семь лет», — написал вице-президентский фотограф Байдена Дэвид Лиенеманн в своем блоге в феврале 2016 года.

На проблемы с памятью у Байдена СМИ обращали внимание неоднократно. В частности, 16 апреля во время своей речи, посвященной отношениям РФ и США, он сделал несколько оговорок. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», заявив примерно следующее: «США не хотят запускать цикл вакцин..., то есть эскалации и конфликта с Россией». Он также не смог с первого раза выговорить фамилию российского президента: вместо «Путин» получился некий «Клутин».

Кроме того, иногда глава Белого дома ведет себя странно во время общения с прессой. В конце апреля он вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов. Тогда он сбежал с брифинга, оправдавшись тем, что у него будут проблемы, если он ответит на хотя бы еще один вопрос.

сша байден amtrak
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 47422 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 44132 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 43390 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 29832 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 26579 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты
Рейтинг@Mail.ru