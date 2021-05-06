Байден снова опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты

Вашингтон, 6 мая. Американские СМИ в очередной раз обратили внимание на странные оговорки президента США Джо Байдена, который, похоже привык путаться в числах и фактах.

На прошлой неделе Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль, но детали этой истории, похоже, не складываются, сообщает Fox News.

Amtrak — это американская государственная железнодорожная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками. Монополист в обслуживании пассажиров, путешествующих на дальние расстояния железнодорожным транспортом.

«Когда я стал вице-президентом, одна из газет на Капитолийском холме подсчитала, что за свою карьеру я совершил более 7000 поездок туда и обратно на Amtrak. Я думаю, что это преувеличение. Я буду полагаться на этих двух проводников… одним из них был парень по имени Анджело Негри», — заявил Байден в пятницу на мероприятии, посвященном 50-летию Amtrak.

Байден продолжил, что, занимая пост вице-президента пятый или четвертый год, вышла статья, в которой сообщалось, что он проехал 1,3 млн миль на Air Force One (Two). Секретной службе не нравилось, что Байден предпочитает железную дорогу авиаперелетам. По словам президента, его мать тогда болела и каждые выходные он ездил к ней.

«Я сел в поезд, подошел Анджело Негри, и он сказал: «Джо, детка», и схватил меня щеку, как всегда. Я думал, что его застрелят. Я серьезно. Я сказал: «Нет, нет, он друг». Он сказал: «Джо, в чем дело? 1 300 000 миль на Air Force Two? Вы знаете, сколько миль вы проехали на Amtrak?». Я сказал: «Нет, Энджи, я не знаю». Он дал мне расчет и сказал, что я проехал 1,5 млн миль по Amtrak. Дело в том, что я, вероятно, поверил бы Энджи, прежде чем поверить на слово тому, о чем говорилось в статье», — рассказал Байден.

По данным телеканала, этот комментарий президента многие СМИ оставили без внимания. Однако в словах главы Белого дома есть несколько нестыковок. Байден вступил в четвертый год своего срока на посту вице-президента примерно в 2013 году, и в некрологе Негри говорится, что он ушел из Amtrak в 1993 году, когда Байден все еще был сенатором. Между тем мать Байдена, Кэтрин Евгения Финнеган, умерла в 2010 году.

Кроме того, в офисе Байдена отметили, что он проехал 1 миллион миль на Air Force Two в 2015 году.

«Несколько месяцев назад вице-президент Джо Байден пересек отметку в миллион миль на борту Air Force Two — официального самолета вице-президента… Я хотел дать вам представление о том, как выглядели эти более чем 1 миллион миль последние семь лет», — написал вице-президентский фотограф Байдена Дэвид Лиенеманн в своем блоге в феврале 2016 года.

На проблемы с памятью у Байдена СМИ обращали внимание неоднократно. В частности, 16 апреля во время своей речи, посвященной отношениям РФ и США, он сделал несколько оговорок. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», заявив примерно следующее: «США не хотят запускать цикл вакцин..., то есть эскалации и конфликта с Россией». Он также не смог с первого раза выговорить фамилию российского президента: вместо «Путин» получился некий «Клутин».

Кроме того, иногда глава Белого дома ведет себя странно во время общения с прессой. В конце апреля он вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов. Тогда он сбежал с брифинга, оправдавшись тем, что у него будут проблемы, если он ответит на хотя бы еще один вопрос.