Украина получила более 4,6 миллиарда долларов от США с 2014 года

Вашингтон, 6 мая. Власти Соединенных Штатов выделили Украине свыше 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи. Об этом говорится в справке американского госдепартамента.

Справка была опубликована в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом более 49 миллионов долларов было направлено на помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также 306 миллионов долларов было выделено «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму», заявили в госдепе, несмотря на то, что Москва опровергла подобные обвинения.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает в рамках визита главы Госдепа США Энтони Блинкена обсудить вопрос приобретения Киевом американских вооружений. Дипломат рассчитывает обговорить эту тему в период визита представителя Соединенных Штатов в украинскую столицу.