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Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату

  /   Обновлено: 06 мая 2021 06:11
Общество
Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату
pixabay.com  /  PD

Москва, 6 мая. Не всегда чтобы выглядеть стильно, нужно обязательно тратить на вещи всю зарплату. Мужчинам дали дельные советы, как сэкономить, но при этом создать уникальный образ.

Стилист портала Art of manliness Роберт ван Тонгерен подчеркнул, что носить строгие костюмы не означает одеваться хорошо. Не стоит думать, что дорогие пиджак и рубашка автоматически сделают образ элегантным.

«Если вы не готовы выйти слишком далеко за пределы своей зоны комфорта, можно начать с того, что вам хорошо знакомо. Правильно подобранная пара джинсов и футболки все равно будут выглядеть лучше, чем плохо подобранный костюм», — цитирует эксперта телеканал «360».

В сетевых магазинах крайне сложно выбрать одежду идеального размера. Часто мужчины считают, что достаточно просто часто менять рубашки. Ван Тонгерен же предлагает обратиться к портному: лучше приобрести у него одну вещь, чем множить неподходящую одежду до бесконечности.

Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату
pixabay.com  / 

«Не лучше ли иметь несколько рубашек, которые заставят вас выглядеть круто, чем десятки, в которых вы будете выглядеть как бездомный? Подгонка вашей одежды по мере необходимости — лучшее вложение, чем просто покупка целого вороха одежды», — обращается к мужчинам эксперт.

Хитрости и уловки

Роберт ван Тонгерен высказал революционную мысль — уникальность переоценивается. Эксперт подчеркивает, что личный стиль не зависит от того, насколько мужчина выделяется из толпы. Сдержанный наряд может сделать его «более собранным и зрелым».

Стоит помнить о правилах, которые позволяют скрывать недостатки фигуры. К примеру, рубашка свободного кроя сделает крупного мужчину еще больше. Тогда как рубашка в клетку поможет сделать из худощавого человека более «объемного», а вертикальные полосы визуально увеличат рост.

Мужчинам дали советы, как всегда выглядеть стильно и не потратить на это всю зарплату
pixabay.com  / 

Дороже не значит лучше

Стилист отмечает, что не обязательно забивать свой гардероб дорогой брендовой одеждой. Она должна стать частью общего облика, а каждый новый приобретенный предмет должен соответствовать большинству вещей в гардеробе.

«В большинстве мужских гардеробов из 20 предметов одежды можно создать десять хороших нарядов. Если вы выберете их с умом, из десяти предметов одежды можно создать более 60», — подчеркнул Роберт ван Тонгерен.

Чтобы не потратить лишнего на покупку новых вещей, эксперт советует ходить по магазинам не чаще раза в месяц и устанавливать максимальную сумму, которой следует строго придерживаться.

Ранее стилист Эвелина Хромченко рассказала об идеальных брюках, которые подойдут всем. По ее словам, широкие брюки в сезоне весна-лето — 2021 крайне популярны. Особенно хорошо выглядят светлые оттенки.

зарплата мужчины одежда стиль
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