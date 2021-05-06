Актер Гарфилд отреагировал на слухи о возвращении к роли Человека-паука

Лос-Анджелес, 6 мая. Актер Эндрю Гарфилд, исполнивший роль Питера Паркера в фильме «Новый Человек-паук», нарушил молчание и раскрыл детали своего возвращения в кинокомикс. Об этом он написал в Twitter.

Поклонники «паучка» продумывают разные версии сюжета в грядущем фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Некоторые предполагают, что к ролям Питера Паркера вернутся все те, кто когда-либо его играл. В их числе Эндрю Гарфилд.

«Я сижу в Twitter и вижу, как часто «Человек-паук» появляется в трендах, людям просто сносит голову. Мне хотелось бы сказать всем сразу: успокойтесь. Я могу говорить только за себя. Они, разумеется, что-то делают, но со мной никто не связывался», — прокомментировал Гарфилд.

Слова Гарфилда не успокоили поклонников киноленты. Они уверены, что актер их обманывает, чтобы сохранить интригу. Их догадки подкрепляются тем, что к роли Доктора Осьминога вернется Альфред Молина.

Киностудия Marvel решила обновить общее расписание выхода фильмов до 2023 года с учетом пандемии коронавируса. Третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли должен выйти на большие экраны 17 декабря текущего года.