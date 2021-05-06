Киев надеется извлечь выгоду из встречи Путина и Байдена

Киев, 6 мая. Возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена не противоречит интересам Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что ожидаемый саммит лидеров двух стран даст Украине возможность выиграть время на фоне возрастающего градуса напряженности на юго-востоке страны. Свое мнение Кулеба высказал в интервью CNN.

«И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока», — отметил министр.

Накануне в Киев с официальным визитом прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен. В связи с этим, Кулеба сообщил о намерении обсудить с американским госсекретарем вопросы закупки Украиной вооружения у Соединенных Штатов.