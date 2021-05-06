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Warner Bros. занят поиском темнокожего режиссера для ленты о Супермене

Общество
Warner Bros. занят поиском темнокожего режиссера для ленты о Супермене
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 6 мая. Появились некоторые детали предстоящего перезапуска фильма «Супермен». Студия Warner Bros. ищет темнокожего режиссера кинокомикса, пишет The Hollywood Reporter.

Руководство студии планирует создать сценарий нового фильма о Супермене уже к середине декабря текущего года. Известно, что лента не будет связана с нынешней киновселенной DC. И в грядущей сольной картине о Флэше создатели планируют перезапустить ее.

По мнению инсайдеров, сюжет будущего «Супермена» будет разворачиваться в 20 веке. И исполнитель главной роли будет малоизвестным актером. Руководство Warner Bros. уже составило список кандидатов на должность режиссера кинокомикса. Среди них Стивен Кейпл-младший, Джастин Диллард, Реджина Кинг, Шака Кинг.

Разговоры о перезапуске «Супермена» появились еще в начале 2021 года. Тогда инсайдеры сообщили, что исполнителем главной роли может быть темнокожий актер. Список кандидатов пока не раскрыли.

режиссер супермен Warner Bros
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