Warner Bros. хочет сделать Mortal Kombat «конкурентом» Marvel

Москва, 6 мая. Кинокомпания Warner Bros. хочет развить вселенную Mortal Kombat до размеров фильмов студии Marvel, сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Однако создатель статьи подчеркнул, что амбициозная киностудия вряд ли сможет догнать своего «супергеройского» конкурента. Как минимум этого не произойдет, поскольку у кинолент Mortal Kombat будет взрослый рейтинг, а это сильно ограничивает зрительский круг.

Издание не исключило, что Warner Bros. вполне вероятно может перенести разработку фильма Mortal Kombat 2 в пользу релиза новых сольных кинолент. Вероятнее всего, их сюжеты расскажут о приключениях различных героев из всемирно известной серии видеоигр.

Премьера Mortal Kombat за первые дни кинопроката в РФ собрала рекордную кассу. Всего за два дебютных дня фильму удалось заработать порядка 100 миллионов рублей в прокате.