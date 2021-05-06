ВСУ открыли минометный огонь по северу Донецка

Донецк, 6 мая. Север Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки жители одного из районов города лишились водоснабжения.

Киевские силовики дважды открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В итоге был поврежден водопроводный узел по улице Домостроителей. Подача воды жителям Киевского района Донецка была приостановлена. Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадало здание жилого дома и остекление насосной станции.

Накануне украинские силы открыли огонь по Горловке и окраинам Донецка. По сведениям СЦКК, ВСУ выпустили 26 мин калибром 120 мм в сторону Горловки.