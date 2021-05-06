Делегаты G7 в панике из-за возможного заражения COVID-19

Лондон, 6 мая. Участники встречи министров G7 напуганы, после того, как два делегата из Индии получили положительные результаты теста на COVOD-19, сообщает NYP.

Участники встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, запаниковали после того, как у двух делегатов из Индии выявили коронавирус. Группа из Индии, которая сейчас переживает наихудший в мире всплеск заболеваемости COVID-19, была специальными гостями на встрече G7 в Лондоне.

«Вчера вечером стало известно о возможных случаях заражения COVID-19», — написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду.

В качестве меры предосторожности он принял решение выступать в онлайн-режиме.

Британский чиновник подтвердил СМИ, что два теста показали положительные результаты, и теперь вся индийская делегация находится на десятидневной самоизоляции.

Индийская делегация еще не посетила главное место встречи на высшем уровне в Ланкастер-Хаус, поэтому встречи, запланированные на среду, прошли согласно протоколу. В месте проведения конференции делегаты были разделены пластиковыми перегородками и находились на значительном расстоянии друг от друга.

Джайшанкар лично встретился с Блинкеном в Лондоне в понедельник, оба были в масках. Блинкен уже получил две дозы вакцины от коронавируса. В Госдепе США пришли к выводу, что протоколы здравоохранения «позволяют продолжить деятельность в G7, как и планировалось».

Трехдневная встреча является предвестником основного саммита G7, который состоится в июне. Мероприятие собирается посетить президент США Джо Байден.

Как сообщал ранее ФАН, накануне Индия установила очередной антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Еще 382 315 жителей страны заразились COVID-19. Индийские медики за сутки также зарегистрировали 3780 летальных исходов. Всего в стране от COVID-19 скончались более 226 тыс. человек.