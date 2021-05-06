Смартфоны Huawei и Honor чаще всего меняют на другие гаджеты в России

Москва, 6 мая. Самыми склонными к смене бренда смартфона в России признаны владельцы гаджетов от Huawei и Honor. Об этом свидетельствуют результаты исследования МТС.

Аналитики изучили обезличенные данные нескольких десятков миллионов пользователей. Среди владельцев смартфонов Huawei и Honor только 39% вновь покупают гаджеты этих производителей, передает РИА Новости.

Большим постоянством отличаются российские пользователи Apple. Среди владельцев нескольких устройств от «яблочной» компании повторно iPhone покупают 92%. Если у человека нет других устройств от Apple, то в 62% случаях он вновь вернется к приобретению iPhone.

Согласно результатам исследования, пользователи Android меньше привязываются к гаджетам определенной компании. Если у человека есть смартфон от Xiaomi, то он может сочетать их с наушниками Huawei и наоборот.

Смартфоны Samsung повторно выбирали 56% россиян. Владельцы гаджетов от южнокорейского производителя отличились самым долгим сроком владения устройствами среди абонентов МТС. Что касается Xiaomi, то среди поклонников этого бренда повторно возвращаются к нему 51% россиян.

Специалист Роскачества ранее рассказал, что делать в случае потери смартфона. Несколько простых действий помогут защитить личные данные на утерянном устройстве.