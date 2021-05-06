Риелторы перечислили необычные пожелания россиян при покупке жилья

Москва, 6 мая. Покупатели интересуются возможностью установить в квартире печь или проверить жилье на соответствие параметрам фэн-шуя. О таких запросах рассказали риелторы РФ.

Самым распространенным странным желанием клиентов считают проверку дома на соответствие учению фэн-шуй. Некоторые приглашают специально эксперта, чтобы выслушать вердикт, привела пример управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Некоторым покупателям важно расположение дома с квартирами по сторонам света. Другие же приходят на осмотр вместе с питомцами и следят за их реакцией. Бывали случаи, когда требовалась консультация с астрологом или экстрасенсом, отметили риелторы «Азбуки жилья» в беседе с РИА Недвижимость.

После покупки квартиры жильцы начинают делать ремонт. И самой частой ошибкой эксперты назвали неправильную проектировку розеток и выключателей. Еще одной проблемой может стать укладка ламината в прихожей.