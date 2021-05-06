Триллионы цикад появятся в США через несколько дней

Вашингтон, 6 мая. Через несколько дней США ожидает нашествие цикад: они появятся в 15 штатах от Индианы до Джорджии и Нью-Йорка. Почти 17 лет личинки выводка X жили под землей, питаясь соком корней.

Через несколько дней, максимум пару недель, цикады выводка X появятся после 17 лет проведенных под землей. Есть много выводков периодических цикад, которые появляются по жесткому расписанию в разные годы, но это один из самых крупных и заметных. Они появятся в 15 штатах от Индианы до Джорджии и Нью-Йорка; сейчас они массово выходят в Теннесси и Северной Каролине.

Global Look Press / He Jinghua

Когда весь выводок выйдет наружу, территория будет напоминать волны, а хор насекомых зазвучит громко, как газонокосилка. Цикады в основном появляются в сумерках, чтобы попытаться избежать всего, что может их съесть. Они попытаются залезть на деревья или что-нибудь вертикальное.

Некоторых людей может напугать происходящее. Однако ученые считают, что появление выводка X является признаком того, что, несмотря на загрязнение, изменение климата и резкую утрату биоразнообразия, природа все еще держится в равновесии.

«У вас есть существо, которое проводит 17 лет в подобном COVID-существовании: изолированном под землей, высасывая сок растений. На 17-м году жизни эти подростки выйдут из земли миллиардами, если не триллионами. <…> Они просто пытаются стать взрослыми, сбросить кожу, получить свои крылья, забраться на верхушки деревьев, чтобы спастись от хищников», — рассказал Fox News энтомолог Университета Мэриленда Майкл Раупп.

Оказавшись на верхушках деревьев, цикады-самцы начнут «петь», чтобы привлечь самок. Здесь же и произойдет главное, ради чего насекомые вылезут из-под земли — размножение.

«Затем она перейдет к маленьким веткам, отложит яйца. Тогда все это закончится через несколько недель. Цикады погибнут, упав на землю. Так они будут удобрять те самые растения, у корней которых через шесть вновь будут жить их потомки еще 17 лет. Это один из самых безумных жизненных циклов любого существа на планете», — добавил Раупп.

Global Look Press / Wassilios Aswestopoulos

США — единственное место в мире, где встречаются цикады, которые остаются под землей 13 или 17 лет, уточнила энтомолог Джон Кули из Университета Коннектикута.

Жуки появляются в большом количестве только тогда, когда температура земли достигает 64 градусов. Это происходит все раньше в последние годы из-за изменения климата. До 1950 года цикады появлялись в конце мая; теперь они выходят неделями раньше. Ученые полагают, что до массового появления цикад осталось не больше двух недель.

Рано вылупившиеся цикады не выживают. Их быстро поедают хищники. Цикады разработали ключевой метод выживания: они берут количеством. По словам Рауппа, их слишком много, чтобы всех можно было съесть, поэтому некоторые из них выживут и дадут потомство.

«Это не вторжение. Цикады были здесь все время, тихо питаясь корнями деревьев под землей, не спали, а просто медленно двигались, ожидая, пока их биологические часы подскажут им, что пора выйти и размножаться. Они живут в Америке миллионы лет, намного дольше, чем люди», — подчеркивают ученые.

Этимологи также отметили, что это не саранча, и единственные растения, которые цикады повреждают, — молодые деревья. Через год после большой партии цикад деревья становятся лучше, потому что мертвые насекомые служат удобрением.

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