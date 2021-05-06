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ГИБДД РФ рассказал о преимуществах самостоятельной регистрации автомобилей

Общество
ГИБДД РФ рассказал о преимуществах самостоятельной регистрации автомобилей
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 6 мая. Дилеры смогут привлечь в салоны больше клиентов, если при постановке автомобилей на учет возьмут на себя некоторые функции ГИБДД. Так считают сотрудники ведомства.

Сотрудники автоинспекции обращают внимание, что дилерские центры России пока не смогли оценить преимущества постановки транспортных средств на учет своими силами. Передача некоторых функций автомобильным дилерам не только может снизить расходы продавцов, но и привлечь больше покупателей.

Весной этого года постановка автомобилей на учет в ГАИ через дилерские центры работает с перебоями. Продавцы обязаны получить статус специальной организации, чтобы упростить жизнь автолюбителям.

Ранее юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия. Оформить новое удостоверение можно через портал «Госуслуги».

ГИБДД автомобиль общество
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