Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у юго-восточного побережья Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 6 мая. Сила подземных толчков достигала двух баллов. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано сейсмологами Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Оно произошло в океане у юго-восточных берегов Камчатки, в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр землетрясения выявлен на глубине 66 километров. Согласно данным регионального управления МЧС, подземные толчки были ощутимыми, однако разрушений не повлекли.

Сразу четыре землетрясения произошли на Камчатке в минувшую среду. Максимальная магнитуда подземных толчков составила 4,2. Все они были зафиксированы в акватории Тихого океана.