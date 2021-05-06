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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у юго-восточного побережья Камчатки

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у юго-восточного побережья Камчатки
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Петропавловск-Камчатский, 6 мая. Сила подземных толчков достигала двух баллов. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано сейсмологами Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Оно произошло в океане у юго-восточных берегов Камчатки, в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр землетрясения выявлен на глубине 66 километров. Согласно данным регионального управления МЧС, подземные толчки были ощутимыми, однако разрушений не повлекли.

Сразу четыре землетрясения произошли на Камчатке в минувшую среду. Максимальная магнитуда подземных толчков составила 4,2. Все они были зафиксированы в акватории Тихого океана.

землетрясение камчатка сейсмологи
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