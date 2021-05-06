Спрос на турпутевки вырос на 11% перед майскими праздниками в России

Москва, 6 мая. Россияне увеличили траты на туристические пакеты. В преддверии длительных выходных в мае граждане потратили на 11% средств больше, чем неделей раньше в сфере туризма.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Райффайзенбанка, передает ТАСС. Пик приобретения путевок пришелся на 26 и 27 апреля, тогда доля этих расходов увеличилась 8,4%.

Кроме того, в последнюю рабочую неделю возросли покупки алкогольной и табачной продукции. Также перед праздниками вырос спрос на детские товары (7,8%).

Помимо этого россияне охотнее тратили деньги на оборудование и софт, товары для дома и медицинские услуги. При этом затраты на мобильную связь и услуги интернета сократились.

Недавно россиянка поделилась опытом бюджетного путешествия в Крым. Она рассказала, как отдохнула на полуострове всего за 35 тысяч рублей.