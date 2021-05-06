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Врач Круглый рассказал о популярном «медицинском» мошенничестве по телефону

Общество
Врач Круглый рассказал о популярном «медицинском» мошенничестве по телефону
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Москва, 6 мая. Люди часто сталкиваются с назойливыми предложениями пройти «бесплатное» медицинское обследование. Что скрывается за такой рекламой, объяснил врач Владимир Круглый.

Коммерческие организации пытаются заманить клиентов на так называемое обследование, чтобы потом предъявить им счет за определенные услуги. Без оплаты никто из подобных мест не уйдет, передает радио Sputnik.

Если хочется получить бесплатное обследование, рекомендуется сходить в районную поликлинику и узнать график диспансеризации. Сотрудники могут пригласить на осмотр по полису ОМС. И к таким звонкам уже нужно относиться внимательно, предупредил врач Круглый.

«У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан», — предупредил эксперт.

Иногда назойливым абонентом может оказаться мошенник. И действенным способом прекратить «холодный» обзвон будет попадание в их черный список. Гражданам нужно дать понять, что они знают о схемах злоумышленников, и тогда интерес к потенциальной жертве теряется.

медицина звонок предупреждение
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