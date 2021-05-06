Переболевших COVID-19 предостерегли от употребления алкоголя

Москва, 6 мая. Перенесшим коронавирус людям противопоказано употребление алкоголя. В противном случае на вирусную интоксикацию организма накладывается алкогольная.

Соответствующее заявление сделал главный московский нарколог Евгений Брюн. После COVID-19 организм человека находится в ослабленном состоянии, а алкоголь в этом случае усугубляет ситуацию еще больше.

«Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — цитирует врача РИА Новости.

Нарколог напомнил, что спиртные напитки не рекомендуется пить даже здоровым людям. Он надеется, что длительные майские праздники будут сопровождаться минимальной алкоголизацией. Особенно опасным считается распитие спиртного в закрытых помещениях, где часто копится большое количество сигаретного дыма. В таком случае человек рискует заработать гипоксию головного мозга или проблемы с сердцем.

Ученые ранее определили четыре механизма развития толерантности к алкоголю. Они пришли к выводу, что чувствительность к спиртным напиткам зависит от частоты их употребления.