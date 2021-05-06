Дачникам рассказали о правилах содержания кур на участке

Москва, 6 мая. Совет дачников Московской области сообщил о том, к кому будут применяться штрафные санкции за наличие территории для кур на участке.

Содержать птиц на своих участках можно, но только выполняя следующие правила: животные и птицы должны быть для собственных нужд, необходимо обеспечить санитарные расстояния хозпостроек для содержания скота и птицы — от границ участка и жилого дома. Кроме того, должны быть оформлены ветеринарные паспорта, в том числе на птиц, а посторонние запахи не должны мешать соседям по участку.

Ранее эксперт рассказал, где находятся самые дешевые дачные участки Подмосковья. Земля в районе Симферопольского шоссе является самой бюджетной в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.